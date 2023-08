Ingen VM-finale på Guttormsen – norsk stavfiasko i Budapest

NTB

Sondre Guttormsen ikke sikre seg finaleplass i stav under friidretts-VM i Budapest. Dermed endte kvalifiseringen i norsk fiasko.

Guttormsen rev to ganger på 5,70, før han sparte det siste forsøket til 5,75. Også der ble det riv, og dermed var mesterskapet over for Ski-gutten.

Etter å ha revet siste gang kastet han capsen i matta i ren frustrasjon.

Guttormsen klarte både 5,35 og 5,55 i første forsøk, men det ble mager trøst for det norske håpet.

De tolv beste gikk til finalen. Skulle 24-åringen slått seg inn blant dem, måtte han hoppet minst en høyde høyere.

Guttormsen var i kanonform tidligere i år. I mars hoppet han seks meter innendørs for aller første gang. Han ble også europamester innendørs, og i april presterte han 5,90 meter utendørs.

Den prestasjonen klarte han ikke gjenskape.

Også for stavkollega Pål Haugen Lillefosse endte onsdagens kvalifisering i en gedigen skuffelse. Han rev tre ganger på 5,35 og fikk ikke tellende resultat.

– Ingen norske i stavfinale er en liten skrell. Det er skuffende, først og fremst for dem selv, men også litt for oss som hadde gledet seg til stavfinale, sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal.