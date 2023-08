Kolstad-dramaet blir dokumentarserie på TV

NTB

Kolstad håndball har blitt fulgt av et kamerateam helt siden høsten 2021. Om et år får TV-seerne se resultatet av dramatikken som har omgitt klubben.

Det er produksjonsselskapet Berre som har fått tilgang til klubben og spillerne på laget.

– Denne serien kommer til å røre og engasjere mange, nasjonalt og internasjonalt. Vi er stolte over at vi som regionalt produksjonsselskap lager denne serien sammen med TV 2, sier daglig leder Lasse Berre i en pressemelding.

– Det har skjedd mye rundt Kolstad håndball de siste månedene, og nå gleder vi oss til å vise hva som skjer på innsiden av den mye omtalte klubben, sier programredaktør og direktør for innholdsstrategi Trygve Rønningen i TV 2.

Det har stormet rundt Kolstad etter at det i sommer ble kjent at klubben hadde økonomiske problemer og måtte kutte i lønningene. Kolstads sponsorinntekter var lavere enn først antatt, og det fikk Det europeiske håndballforbundet (EHF) til å kreve dokumentasjon på at klubben har midlene til å delta i mesterligaen kommende sesong.

I pressemeldingen opplyses det at serien blir tilgjengelig på TV 2 «i løpet av høsten 2024».

– Jeg er virkelig glad for at denne serien lages, og jeg ser fram til å følge episodene neste høst, sier Kolstad-spiller Sander Sagosen.