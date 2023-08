Grøvdal med spektakulært bryllup – gifter seg på toppen av et fjell

Her er det kommende brudeparet Karoline Bjerkeli Grøvdal og Magnus Krogsæter Aarre på rød løper under Idrettsgallaen 2023 i Hamar OL-amfi.

NTB

Den siste helgen i september gifter VM-løperen Karoline Bjerkeli Grøvdal (33) seg med TV 2-journalisten Magnus Krogsæter Aarre.

De to har vært et par lenge, og bryllupet skal skje på byfjellet Nesaksla i Åndalsnes, noen få kilometer unna Grøvdals hjemsted Isfjorden. Både Åndalsnes og Isfjorden ligger i Rauma kommune i Romsdalen.

– Jeg skal gifte meg den siste helgen i september. Vi har begge vært med i planleggingen, og jeg tror at det meste er planlagt nå. Det er ikke lenge igjen, sier langdistanseløperen som skal ut i kvalifisering på 5000 meter i VM i Budapest onsdag kveld.

– Hvordan har det vært å planlegge for et bryllup?

– Egentlig er jeg ganske rolig på det. Mange spør om jeg har kontroll, men stedet er booket, gjestene har fått invitasjon, og maten er i orden. Det er oppå et fjell i Åndalsnes. Der er det en restaurant med gondol opp. Det blir forhåpentlig ganske kult å ha det oppå der, sier Grøvdal til NTB.

Hun gleder seg til å vise fram plassen hun kommer fra til alle gjestene.

– Familien min er selvsagt glad for at det er lagt dit, slik at jeg kan vise fram hjemstedet mitt. De er veldig opptatt av været, om det blir bra. Med bra vær kan dette bli veldig fantastisk. Dette blir kult, sier Grøvdal.

Pappa Svein og mamma Lillian er normalt på plass når datteren konkurrerer i mesterskap i Europa, men denne gangen er de hjemme i Norge og må se løpene på TV.

Karoline Bjerkeli Grøvdal på pressetreff utenfor det norske løperhotellet i Budapest tirsdag.

Trøblete

Oppladningen til mesterskapet har ikke vært problemfri. I vår slet hun med en fotskade, og hun måtte for eksempel stå over den planlagte 3000-meteren under Bislett Games 13. juni.

Det har blitt mye alternativ trening.

– Nå er det bra. Kroppen fungerer, jeg er skadefri, og slik har det vært en god stund. Da er jeg happy.

Grøvdal oppnådde 14.45,24 da hun tok VM-og OL-kravet i London 23. juli. Det er det siste løpet hun deltok i før mesterskapet.

– Det var deilig å få gjort unna det, og jeg har fått trent bra i høyden i St. Moritz etter det. Det er alltid vanskelig å vite hvor man står. Det har vært en annerledes sesong, og det må man godta. I fjor var det veldig bra med norsk rekord og alt det der. Jeg har fått trent bra siden juli, og jeg er på hugget. Jeg har lyst til å løpe fort.

Varmt

Den stekende varmen i Budapest har gjort at arrangøren så seg nødt til å flytte kvalifiseringen fra formiddag til kveld. Grøvdal sier at det ikke har noen betydning for hennes del.

– Jeg har ikke tenkt mye taktikk. Det er nye regler, og de åtte beste går til finalen. Jeg tror ikke det vil gjøre den store forskjellen. Det var nesten hardere da man også kunne gå videre på tid, for da måtte man være topp fem for å være sikker på finaleplass, sier den kommende bruden.

33-åringen er likevel spent på løpet. Hun løper i det første av to kvalifiseringsheat klokka 19.02.

– De nye reglene kan det gjøre det mer taktisk, og at det blir løpt roligere. Men jeg er god i avslutningene også og føler at jeg kan være med i de fleste oppleggene. Jeg håper at det går jevnt fra start, og jeg er ute etter å ikke brenne altfor mye i et forsøk.

En eventuell finale går lørdag kveld.