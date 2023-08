Ingvaldsen klar for historisk VM-finale: – Uvirkelig

NTB

Håvard Bentdal Ingvaldsen (20) leverte nok en kjempeprestasjon da han tok seg videre til VM-finalen på 400 meter i Budapest tirsdag kveld.

44,70 var hans nest beste løp i karrieren. Bare forsøksheatet var bedre da han satte norsk rekord på 44,39.

– Dette er ubeskrivelig. Hvis noen hadde sagt til meg før sesongen at jeg skulle havne i en VM-finale, så hadde jeg ledd, sa 20-åringen til den skrivende pressen.

Han var tydelig stolt da han fikk spørsmål om hvordan det er å være første nordmann i en VM-finale på 400 meter.

– Det er sykt egentlig, om jeg skal si det selv. Jeg er fra Moelv, og når du ser de navnene på denne listen, så er det ikke mange fra Moelv der, lo Ingvaldsen.

Finalen går torsdag kveld. Da er det enda flere fra Moelv på plass.

– Far min kommer nedover, og det er nok flere også. De sa at de tok turen om det ble finale. Jeg synes det var dumt at de satte det presset på meg, men de kommer nå, da, sa finalemannen med et lurt glis.

– Det er harde krav for å ta turen?

– De hadde nok ikke forventet en finaleplass, nei.

Pinebenk

20-åringen løp i det andre av de tre semifinaleheatene og klokket inn på 44,70. Det holdt til en 3.-plass i heatet, og han måtte dermed håpe på at tiden skulle holde til en finaleplass.

Det gjorde den også da japanske Yuki Joseph Nakajima ble nummer tre i det siste heatet med tiden 45,04. Det var fire løpere i heat tre som hadde sesongbeste som var raskere enn 44,70.

– Hvordan var de minuttene på pinebenken?

– Det var ganske nervepirrende, men jeg var ganske sliten, og jeg konsentrerte meg egentlig mest om å puste.

– Hvordan kjentes det ut sammenlignet med i kvalifiseringen?

– Jeg fikk det litt før, men jeg så av åpningstidene at jeg løp raskere både på 100 og 200 meter, så da var det kanskje ikke så rart.

Det ble dramatisk i det siste heatet. Stephen Gardiner, den største favoritten, måtte gi seg med skade før oppløpet. Bayapo Ndori så ut til å gjøre et superløp fram til han måtte gi seg med det som så ut til å være en strekk.

– Flaks for oss. Jeg klager ikke, konstaterte unggutten.

Høyt nivå

– Hva kan du oppnå i en finale?

– Det er mange sterkere løpere der, og det er lenge siden det har vært et slikt høyt nivå på 400 meter. Men alt kan skje i en finale, så vi får se. Jeg får få ut alt, og så får vi se hva det holder til.

20-åringen virket rolig og kontrollert i intervjusonen til tross for ståheien siden forsøksheatet mandag kveld.

– Jeg synes at jeg har taklet de siste dagene veldig bra. Om det hadde vært for noen år siden, så hadde jeg vært veldig mye mer nervøs. Jeg føler at jeg har klart å beholde roen.

Også treneren, som er hans egen mor, var i hundre etter semifinaleløpet.

– Det er veldig stort. Håvard er i finalen i VM. Det er helt enormt. Det er helt fantastisk, sa mamma Mari Ann Bentdal til NRK.

Historikk

Ingvaldsen både imponerte og sjokkerte da han klokket inn på 44,39 i forsøket søndag. Den tiden holdt til både norsk rekord og ville sikret VM-sølv i Eugene i fjor.

Amerikanske Michael Norman tok gullet der på 44,29. Sølvet gikk til Kirani James fra Bermuda på 44,48.

20-åringen var også bare seks hundredeler fra Europa-rekorden satt i 1987 av østtyskeren Thomas Schönlebe. Tirsdag ble den rekorden slettet da britiske Matthew Hudson-Smith vant Ingvaldsens heat med 44,26.

Finalen løpes torsdag kveld. Der kan det virke hardt å ta en medalje, men det er ikke utenkelig at det kan gå med et perfekt løp.