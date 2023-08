Sykdom stopper omstridte uttakskamper i bryting – Thoresen får ettertraktet VM-plass

Morten Thoresen er VM-klar. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Morten Thoresen er klar for bryte-VM i 67-kilosklassen etter at den omstridte kvalikkampen mot Håvard Jørgensen er avlyst som følge av at sistnevnte er syk.