Warholm hyller Ingvaldsen: – Spinnvilt

Karsten Warholm (27) mener at det aller meste kan skje om Håvard Ingvaldsen tar seg til finale på 400 meter flatt i friidretts-VM.

Senere i kveld står de tre semifinalene på den lengste, flate sprintdistansen på programmet i Budapest. Ingvaldsen skal ut i den andre av dem kl. 21.08.

Løper Ingvaldsen som i forsøket, er finaleplassen sikret. Da knuste han sin egen norske rekord med 47 hundredeler og løp inn til sterke 44,39. Det er den niende beste tiden i verden på distansen hittil i 2023-sesongen.

Warholm var begeistret da han kommenterte Ingvaldsens løp omtrent en times tid etterpå. Han hadde fått med seg løpet selv om det skjedde mens han selv ladet opp til sitt eget forsøksheat på 400 meter hekk.

Fantastisk

– Jeg fikk faktisk med meg løpet til Håvard. Jeg så det på NRK. For dem som ikke skjønner det, så er det en fantastisk tid. Det er bare seks-sju hundredeler unna europarekorden, og han tok mange skalper i innledende. Det er rett og slett spinnvilt. Jeg håper at han får den kred han fortjener, sa Warholm.

– Minner det litt om din egen utvikling for seks år siden?

– Ja, altså. Det var da jeg tok mitt første VM-gull i London. Og det er som Leif (trener Leif Olav Alnes) sier, det er aldri for tidlig å ta VM-gull tidlig. De fleste får ikke noe VM-gull, og det er bare å ta det når du får sjansen. Jeg håper at han kan levere en god semifinale, og kommer han til en finale, kan det meste skje.

Karsten Warholm under søndagens forsøksheat på 400 meter hekk under VM i friidrett i Budapest.

Gir ikke opp

– Hva tenker du nå dine egne muligheter på 400 meter flatt nå? Du har sagt at du ønsker å ta tilbake den norske rekorden du hadde på 44,87 før Ingvaldsen kom på banen?

– Jeg er ikke en person som bikker under uten grunn, men det blir vanskeligere nå enn det var for to timer siden. Jeg har sagt før at den dybden som mangler på disse distansene, at den er i ferd med å doble seg med en mann til. Og han har tatt nivået til der ingen nordmann har løpt på 400 meter flatt. Så hands off! sa Warholm.