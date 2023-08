VM-håpet fikk hjelp av psykolog: – Burde brukt det før

NTB

Da det buttet for stavhopperen Sondre Guttormsen (24), fikk han hjelp av Olympiatoppens erfarne psykolog Britt Tajet-Foxell. Nå er håpet VM-medalje.

I vinter var han i storslag. I mars hoppet han seks meter innendørs for aller første gang, han ble europamester innendørs, og i april presterte han 5,90 meter utendørs.

Det meste klaffet. Selvtilliten var på topp. 24-åringen fra Ski var i flytsonen.

Så stoppet det opp, på forsommeren buttet det, og resultatene forsvant. Han begynte å hoppe en halv meter kortere enn han gjorde for bare noen måneder siden.

Da sank selvtilliten tilsvarende. Onsdag er det kvalifisering i VM i Budapest. De tolv beste går til finalen. Mandag fortalte han om de siste månedene da det var innkalt til pressetreff utenfor det norske løperhotellet på Buda-siden av den ungarske hovedstaden.

– Jeg er klar og revansjelysten på å vise at de siste stevnene ikke har vært det jeg står for. Jeg vil vise at jeg er den som hoppet seks meter og ble europamester i vinter. Da fungerte det meste, og jeg var på toppen av verden. Jeg må føle at jeg finner tilbake til selvtilliten som jeg hadde da, og jeg tror at de siste ukene har hjulpet til med det, sier han til NTB.

– Mye sitter over skuldrene

– Hva er det som skjer når du ikke får det til? Selvtillit er vel i likhet med form ferskvare?

– Det er ikke så mye det med form. Det er ikke som med 100 meter at det handler om hundredeler. Jeg kan hoppe høyt med åtte av ti i form. Det trenger ikke alltid å være ti av ti. Det er mye som sitter over skuldrene og over ørene, og da er det ikke mye som skal til før du graver deg litt ned og ting går skeis. Og når ting går feil, går det gjerne enda litt mer feil, sier USA-studenten.

– Inntrykket er vel at du har et ok hode?

– Jo da, men du må jobbe med det, og det er veldig lett når ting går bra. Da fungerer gjerne det mentale, men så blir det verre når det går dårlig. Da kan man fort miste selvtillit. Men i de siste tre-fire ukene har det gått veldig mye bedre, og jeg føler at jeg har fått fikset det.

– Hva gjør du når du «fikser» det?

– Da ser man på det som har vært utfordringen og hvordan det var da det gikk bra tidligere. Jeg har til og med jobbet med en psykolog på Olympiatoppen som har hjulpet meg. Vi har jobbet med å ha riktig fokus. Vi kaller det smalt fokus, vi skal tenke på akkurat det du skal gjøre og ikke la andre ting komme inn i hodet på deg, sier Guttormsen.

Idrettspsykologen heter Britt Tajet-Foxell. Hun har jobbet med Marit Bjørgen, Therese Johaug og flere andre profiler.

– Alle vet at det fungerer

– Og det hjelper?

– Ja, det hjelper definitivt, og jeg føler at det er et godt verktøy som kanskje flere burde bruke. Selv om du er verdens beste, er det alltid noe du kan jobbe med for å bli bedre, også mentalt. Så får treneren ta seg av det fysiske, mener Guttormsen.

Seksmetermannen mener at virkningen er åpenbar. Han mener det burde være selvsagt å oppsøke hjelp når behovet er der.

– Alle vet at det fungerer, og alle studier viser at det fungerer. Og vi liker ting som fungerer, men likevel er det ikke så mange som bruker det. Det er litt slik at mange idrettsutøvere tenker at vi ikke skal ha slike problemer. Men du trenger ikke å ha veldig mange problemer for å benytte deg av det, og jeg burde antakelig ha brukt det før det ble et problem.

Guttormsen tror at det psykiske påvirker det fysiske, og om alt klaffer, er målene klare når verdens beste møtes.

– Får jeg til det jeg har jobbet for, går jeg definitivt til en finale. Og er jeg der, kan jeg komme opp på nivået jeg hadde i vinter da jeg omtrent ikke hadde en eneste konkurranse under 5,80 meter. Alt etter det er et pluss, men jeg skal være ærlig å si at jeg har lyst på en medalje.

Der ligger listen for en av Norges aller beste friidrettsutøvere.