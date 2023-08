Greenwood ferdig i United: – Har gjort feil han tar ansvar for

NTB

I halvannet år har Mason Greenwood vært ute i kulden i Manchester United. Nå er han og klubben enige om å avslutte kontrakten.

Manchester United publiserte en redegjørelse for avgjørelsen mandag ettermiddag.

«Basert på bevisene som er tilgjengelige for oss, har vi konkludert med at materialet som ble lagt ut på nettet, ikke ga et fullstendig bilde, og at Mason ikke begikk lovbruddene han opprinnelig ble siktet for», skriver United.

«Med det sagt, som Mason offentlig erkjenner i dag, har han gjort feil han tar ansvar for», legger klubben til.

– Vanskeligheter

United kommer til å bistå 21-åringen med å finne en ny klubb.

«Alle de involverte, inkludert Mason, erkjenner vanskelighetene med at han skal gjenoppta karrieren sin i Manchester United. Derfor har det blitt felles enighet om at det mest passende for ham er å gjøre det borte fra Old Trafford. Vi vil samarbeide med Mason for å oppnå det», opplyser United.

Greenwood har vært suspendert av klubben siden han i januar 2022 ble pågrepet og siktet for voldtektsforsøk, vold og drapstrusler mot en kvinne. Det ble utferdiget tiltale, men i februar ble tiltalen frafalt grunnet en kombinasjon av nye opplysninger i saken, og at nøkkelvitner hadde trukket seg.

I etterkant har Manchester United behandlet saken med varsomhet og opplyst at de trengte tid til å fatte en beslutning om Greenwoods fremtid i klubben.

Spekulasjoner

The Athletic skrev i forrige uke at klubbdirektør Richard Arnold hadde fortalt ansatte at Greenwood snart ville være tilbake på treningsfeltet. Klubben så seg deretter nødt til å avvise spekulasjonene.

Nå bekrefter klubben at Greenwood er ferdig på Old Trafford.

Greenwood har vært i United-systemet hele karrieren. Han skrev proffkontrakt i 2019 og har spilt 129 førstelagskamper.

Deler av fanskaren har vært svært negativ til å ønske Greenwood velkommen tilbake i United-troppen, og det var varslet protester om det skulle skje.