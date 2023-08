Spanias VM-helt mistet faren

Olga Carmona mistet faren etter å ha blitt matchvinner i VM-finalen søndag. Foto: Rick Rycroft / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Etter å ha blitt matchvinner for Spania i finalen i fotball-VM, fikk Olga Carmona den triste beskjeden om at hennes far har gått bort.