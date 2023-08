Bodø/Glimt vant endelig igjen i Eliteserien: – Klasseforskjell

Amahl Pellegrino og Faris Pemi Moumbagna snudde kampen for Glimt. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

NTB

Bodø/Glimt har herjet i Europa, men har slitt med å få det til å funke i Eliteserien den siste tiden. Søndag sikret de imidlertid 3-1-seier borte mot Haugesund.

Det var deres første ligaseier på tre kamper. De topper likevel fortsatt eliteserietabellen foran Viking. Det er imidlertid bare målforskjellen som skiller de to lagene.

– Jeg synes det er klasse det vi gjør. Det var et par sinte sjeler i garderoben i pausen som fikk ut en del frustrasjon, og så føler jeg at vi spiller på det vi er gode på, og da synes jeg det er klasseforskjell i andre omgang, sa tomålsscorer Amahl Pellegrino til TV 2.

– Gullkampen er vel kul for de nøytrale, men jeg tror ikke at det bare er to lag. Jeg tror det er flere som kan være med å kjempe. Eliteserien tar steg hvert eneste år, og det er kult å være med på den oppgangen denne ligaen har vært på, fortsatte han.

Skuffet Knutsen

Etter 45 dørgende kjedelige minutter var Glimt-trener Kjetil Knutsen alt annet enn fornøyd da han slo av en prat med TV 2 i pausen.

– Prestasjonene våre har vært nedadgående. De klarer å ta ut vår energi med at vi ikke treffer på låsen, og når vi har ball er vi for utålmodige og skjønner ikke hva som skal til for å spille av presset deres. Da mister vi mer og mer energi utover omgangen, sa han.

Knutsen ble neppe noe mer fornøyd da Haugesund tok ledelsen bare to minutter inn i andre omgang da Sory Diarra satte ballen opp i nettaket.

– Se på det forarbeidet til Sande, det er så lekkert. Det er nesten ikke mulig å gjøre det mer sexy enn det. Tunnel på Patrick Berg og en god avslutning. Dette er nesten for mye av det gode, kommenterte Amund Lutnæs på TV 2.

Ellevill snuoperasjon

Glimt slo imidlertid knallhardt tilbake da toppscorer Pellegrino bredsidet inn utligningen bare tre minutter senere, før Faris Pemi Moumbagna fullførte snuoperasjonen etter en drøy times spill.

17 minutter før full tid fastsatte Pellegrino resultatet da han satte inn sitt 16. eliteseriemål for sesongen.

I sluttminuttene pådro også Haugesunds Oscar Krusnell seg et direkte rødt kort da han rev ned Sondre Sørli på vei gjennom.