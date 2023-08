HamKam knuste Rosenborg 3-0 på hjemmebane – viktig seier i bunnkampen

NTB

HamKam leverte varene på hjemmebane mot Rosenborg og vant 3-0 i Eliteserien søndag.

Det var HamKam som kom best i gang på foran et utsolgt Briskeby (6.500 tilskuere).

– Det var deilig å vinne 3-0 foran fullsatt stadion. Det går ikke an å få det bedre. Det er meget sterkt det nivået vi klarte å komme opp på i dag, sa Onsrud til TV 2 etter kampen.

Etter et kvarter prøvde Vegard Kongsro seg på et skudd, som gikk via RBK-midtstopper Ulrik Yttergård Jenssen og i mål.

To minutter før hvilen sendte Kristian Onsrud en suser i nettmaskene bak Rosenborgs keeper Sander Tangvik. Kongsro stanget inn 3-0 med under ti minutter igjen av kampen. Det ble også sluttresultatet.

HamKam stoppet dermed Rosenborgs seiersrekke på fire strake seriekamper. HamKam har på sin side fire seire på sine siste seks kamper i Eliteserien. Det har gitt en god luke til de nederste lagene på tabellen.

– Vi må ta en kamp av gangen og har hatt en fin utvikling etter hvert i sesongen nå. Vi må bare fortsette å prøve å ta så mange trepoengere som mulig, sa Kongsro TV 2 etter oppgjøret.

Best fra start

Et glimrende kombinasjonsspill ute til venstre endte til slutt med at Kongsro fikk ballen inne i 16-meteren. Venstrebacken gikk for et skudd mot lengste stolpe og ballen fikk en retningsforandring via Yttergård Jensen og i mål.

Fem minutter senere var Olaus Skarsem ikke langt unna å sette ballen i eget mål. RBKs midtbanemann klarerte et innlegg rett på Tangvik. Sisteskansen var våken og stanset det som kunne blitt et spektakulært selvmål.

Rosenborg fikk en ny kalddusj da Onsrud plukket opp ballen i returrommet og brukte kort tid på å fyre av et skudd i nettmaskene rett før pause.

– Vi skal komme sterkere tilbake og smadre dem i andre omgang, sa Yttergård Jensen til TV 2 i pauseintervjuet.

Avblåst for offside

Et kvarter før slutt fant Isak Thorvaldsson rekkekameraten Emil Frederiksen i feltet. Dansken satte ballen i mål og trodde han hadde redusert for RBK. Feiringen ble imidlertid kortvarig da dommeren anullerte målet for offside.

Noen minutter senere serverte RBK-utleide Morten Bjørlo et hjørnespark på hodet til Kongsro, som satte inn 3-0-målet.

HamKams neste eliteseriekamp blir om to uker mot Bodø/Glimt. Sistnevnte skal ut i et dobbeltoppgjør i conferenceliga-kvalifiseringen i mellomtiden. Rosenborg møter Aalesund allerede førstkommende søndag.