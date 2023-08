Jakob og Narve til VM-finale: – Hadde vært fint om Gjert kunne vist dem fingeren litt

NTB

Ingebrigtsen kritiserte publikum etter semifinalen.

Det er duket for en kjempefinale på 1500 meter i friidretts-VM. Gullfavoritt Jakob Ingebrigtsen og medaljekandidat Narve Gilje Nordås er begge med.

Ingebrigtsen kommer til VM-finalen med et revansjønske etter at han ble nummer to i Eugene i fjor. Sandnes-løperen har vært klar på at alt annet enn gull er en skuffelse. I semifinalen leverte han godt og tok seg enkelt til finale på favorittdistansen. På tiden 3.34,98 vant han sitt heat.

– Jeg føler jeg har ganske god kontroll. Det er ganske lett å bestemme seg om å ligge på innsiden og ta de lukene som kommer enn og måtte gå rundt. Jeg synes det svarte bra. Jeg fikk en ganske bra reise første del av løpet, men man vet aldri hvordan man responderer, sa Ingebrigtsen til skrivende presse.

Nordmannen tok seg også tid til å gestikulere mot publikum på den siste langsiden. Han kom med kritikk mot dem etter heatseieren.

– Folk sover på tribunene. Det er ikke bra.

Varmt vær

Nordås, som var nær ved å havne i trøbbel på lørdagens kvalifiseringsrunde, fikk det bedre til søndag og hadde få problemer med å ta seg til finale på distansen. Nordås la seg bak i feltet til å starte med, men mot slutten avanserte han i feltet og klokket inn på 3.32,81.

– Formen er der og vi er klar til å prikke formen til da det virkelig gjelder. Jeg tok ikke noen risiko og fikk løpe uberørt. I en finale må man kanskje ta risiko, sa Nordås til NTB og andre skrivende medier.

– Jeg har vært nervøs. Jeg var seig i kroppen, tung, dvask og sliten. Det har vært så varmt ute. Så lenge man er i god nok form så påvirker ikke varmen så mye.

– Vise litt fingeren

Nordås har levert flere sterke resultater og er medaljekandidat i Ungarn.

– For oss virket det som at du hadde god kontroll på hele løpet?

– Det føltes slik også, sa Nordås til NTB.

Han har hatt Gjert Ingebrigtsen som trener etter at det ble klart at sistnevnte sluttet som trener for sønnene i fjor. Forholdet mellom leirene har vært betent siden det. Fjorårets verdensmester Jake Wightman har tidligere uttalt at det mest etiske er om Nordås slår Ingebrigtsen i finalen.

– Det hadde vært fint det. Vi skal ikke kalle det hevn, men at Gjert hadde vist dem fingeren litt. Se her! Dette kunne vært deg. Vi får se. Jakob er favoritt. Han lekte seg der ute, sa Gilje Nordås.

– Hva tror du Gjert tenker?

– Han er nervøs. Dette blir spennende. Men først og fremst så løper jeg for en god plassering. Jeg løper for egne sjanser og for å komme så langt fram som mulig, sa Nordås.

Finalen går av stabelen onsdag kveld. Både Ingebrigtsen og Nordås er satt opp til å løpe 5000 meter senere i mesterskapet.