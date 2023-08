Carlsen klar for finale i verdenscupen – Caruana og Praggnanandhaa ut i omspill

NTB

Sjakkesset Magnus Carlsen slo ut hjemmehåpet Nijat Abasov i semifinalen i verdenscupen i Baku søndag. Finalemotstanderen er enda ikke klar.

Carlsen vant det første langsjakkpartiet med hvite brikker lørdag. Dermed trengte 32-åringen bare remis med svarte brikker søndag for avansement.

Abasov spilte imidlertid godt i sluttspillet og gjorde det vanskelig for Carlsen. Nordmannen greide likevel å sikre remis.

I den andre semifinalen møtes amerikanske Fabiano Caruana og indiske Rameshbabu Praggnanandhaa. De to langsjakkpartiene har endt med remis og dermed vil det bli omspill mandag om finaleplassen.

De tre beste i Baku får billett til den neste kandidatturneringen. Finaleplassen til Carlsen gjør dermed at nordmannen er en av disse tre.

Det er likevel en turnering Carlsen har gjort det klinkende klart at han ikke akter å delta i.

– Under dagens format er det absolutt ingen sjanse for at jeg gjør det. Alle bør gå ut fra at jeg ikke stiller, og at de andre semifinalistene (i verdenscupen) dermed er kvalifisert, sa han etter torsdagens avansement fra kvartfinalen.

I den neste kandidatturneringen kjemper man om å møte kinesiske Ding Liren i den neste VM-kampen. Kineseren tok i vår over som verdensmester etter å ha slått russiske Jan Nepomnjasjtsjij. Carlsen ga fra seg tittelen da han avslo å spille en ny VM-kamp.

Carlsen har aldri vunnet verdenscupen. Han ble nummer tre i turneringen i Sotsji for to år siden.

Turneringen i Baku pågår fram til 24. august.