Carmona skjøt VM-gullet til Spania – 1-0 over England i finalen

Spanias Olga Carmona jubler for mål i VM-finalen mot England. Foto: Mark Baker, AP / NTB

NTB

Spania sikret VM-tittelen i fotball med 1-0-seier over England. Olga Carmona ble spansk helt med scoring før pause. Så kunne jubelen slippes løs.

Triumfen gjør at Spania er ett av to land som har vunnet VM både for menn og kvinner. Før oppgjøret søndag var Tyskland eneste nasjon med den bedriften.

De spanske spillerne feiret vilt ute på banen og kastet seg ned i en haug ute på gressmatta.

– Det er håpløst gjort

Carmona scoret ledermålet etter en snau halvtimes spill i Sydney. Hun brukte venstrefoten da hun overlistet Englands keeper Mary Earps.

– Det er håpløst gjort av Lucy Bronze i forkant av Spanias 1-0-mål, sa ekspertene i NRK-studioet.

Bronzes balltap midt på banen og manglende vilje til å løpe hjem i forsvar, bidro til å gi Spania sjansen til kontring og ledelse.

Spania fikk straffe etter vel en times spill. Etter en langvarig VAR-granskning av en hands-situasjon, kom dommeren Tori Penso til at en hånd hadde vært for langt unna kroppen til en engelsk jente.

Jennifer Hermoso fikk ikke særlig fart på skuddet, og Earps reddet straffen enkelt.

Dermed var det full spenning i kampen resten av oppgjøret. Det ble spilt hele vel 13 minutter tilleggstid.

Suksess

VM var en tribunetreffer med tett opp mot 2 millioner tilskuere fordelt på de 64 kampene.

Norge skuffet og forsvant ut av mesterskapet etter tap mot Japan i åttedelsfinalen.

Finalen hadde over 75.000 tilskuere inne på stadion i Sydney. De fikk se en banestormer ta seg inn på gresset i førsteomgangen, men vedkommende snublet og ble etter hvert også taklet av en sikkerhetsvakt og raskt ført bort.

Neste VM spilles i 2027 , men prosessen rundt arrangør er pågående. Det er kommet inn fire søknader. En endelig tildeling skjer 17. mai neste år.