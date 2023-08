Ny spansk kappgang-suksess i Budapest-VM

María Perez etter gull i kappgang under friidretts-VM. Foto: Martin Meissner, AP / NTB

NTB

Spania sikret sitt andre VM-gull på 20 kilometer kappgang under mesterskapet i Budapest. Maria Perez angrep i sluttfasen og holdt hjem.

Det var Spanias første verdensmestertittel i øvelsen for kvinner noen gang.

Perez gikk over målstreken med et spansk flagg i hendene. Lørdag sikret landsmannen Álvaro Martín gull i samme øvelse for menn.

Jemima Montag (Australia) og Antonella Palmisano (Italia) endte nærmest Perez søndag.