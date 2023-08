Mbappé-scoring holdt ikke for PSG – uavgjort mot Toulouse

Kylian Mbappé scoret for PSG lørdag, men det holdt ikke til seier. Foto: Michel Euler / AP / NTB

NTB

Kylian Mbappé kom inn fra benken og scoret, men Zakaria Aboukhlal sørget for at det endte 1-1 mellom Paris Saint-Germain og Toulouse lørdag.

Den franske spisstjernen startet på benken etter en turbulent sommer, men ble byttet inn etter 51 minutter. Det tok bare ti minutter før PSG fikk straffe, og da var Mbappé sikker.

Det så lenge ut til å holde til seier, men tre minutter før full tid fikk vertene straffe. Aboukhlal utlignet og sikret ett sterkt poeng.

Mbappé sendte i juni et brev til PSG-ledelsen der han gjorde det klart at han ikke kommer til å forlenge hans nåværende kontrakt som går ut neste sommer. Han har likevel bedyret at han ønsker å spille i klubben fram til da.

I etterkant bestemte PSG seg for å droppe spissen fra sommerturneen i Asia, og han måtte trene alene en stund. I midten av august ble det klart at Mbappé fikk vende tilbake til førstelaget.

Warren Kamanzi ble byttet inn dypt inne i overtiden for Toulouse.