Bellingham tomålsscorer i ny Real Madrid-seier

Jude Bellingham scoret igjen for Real Madrid lørdag. Foto: Fermin Rodriguez / AP Photo / NTB Les mer Lukk

NTB

Nyervervede Jude Bellingham har levert varene for Real Madrid i sesongstarten. Lørdag noterte han seg for to nettkjenninger i klubbens 3-1-seier over Almería.