Liverpool vendte til seier – midtbanestjerne fikk rødt kort

Mohamed Salah scoret for Liverpool mot Bournemouth. Foto: Rui Vieira / AP / NTB

NTB

Liverpool havnet under, men snudde til 3-1-seier over Bournemouth i Premier League lørdag. Wataru Endo fikk sin debut etter at Alexis Mac Allister ble utvist.