Friidretts-VM i Budapest har startet etter lyn, torden og regnskyll

Tunge skyer over Budapest lørdag formiddag. Foto: Ashley Landis, AP / NTB

NTB

Friidretts-VM i Budapest fikk en trøblete start i dag med utsettelse på grunn av regn, lyn og torden. Utøverne er i aksjon i Ungarn.

Været gjorde at starten i kappgang for menn (ingen norske deltakere) ble utsatt med to timer fra 8.50 til 10.50. Kappgjengerne kom i gang som planlagt etter utsettelsen.

NTB fikk opplyst at alle øvelser oppsatt på formiddagen i dag, er utsatt med en time. Det betyr at første stadionøvelse startet 11.30.

Utøverne der har startet oppvarmingen.

Arrangøren gikk tidlig på dagen ut med anmodninger om at publikum kommer seg under tak.

Utover dagen i dag skal været lette, ifølge yr.no.

Men det kan komme nye runder med nedbør, lyn og torden senere på dagen. Det vil i så fall kunne påvirke konkurranseprogrammet ytterligere.

Friidretts-VM varer til søndag neste uke. Jakob Ingebrigtsen skal løpe innledende heat på 1500 meter i kveld.