Klæbo rulleski-konge i Granåsen

NTB

Johannes Høsflot Klæbo vant skiathlon over 20 kilometer på rulleski i Toppidrettsveka i Trondheim. Han spurtet best på oppløpet.

Han sikret seieren foran trønderpublikummet i Granåsen-anlegget.

Klæbo danset fram på rulleskiene og hadde krefter igjen til en spurt som ga ham førsteplassen.

Simen Hegstad Krüger kjørte knallhardt i motbakkene for å mørne konkurrentene i sisterunden.

Petter Northug viste seg også fram de to første rundene i den krevende løypa. – Det er nesten oppsiktsvekkende at Northug har gått så bra i to runder, sa NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn under TV-sendingen.

Northug var 15 sekunder bak teten ved skibytte. Han fikk det hardere i fri teknikk.