Messi forklarer superhelt-feiringene: – Gjør dem bare når barna er her

NTB

Siden overgangen til Inter Miami har Lionel Messi feiret som både Black Panther, Spiderman og Thor med hammeren. Nå forklarer han hvorfor.

Mange har spekulert i om det har vært et PR-stunt i samarbeid med det amerikanske tegneserieforlaget Marvel, men det skal imidlertid vise seg å være en langt mindre kommersiell bakgrunn for argentinerens feiringer.

– Mine tre sønner har fortsatt sommerferie og har ikke begynt på skolen ennå, så hver kveld ser vi en superheltfilm, røpte Messi på en pressekonferanse, ifølge Daily Mail.

– De kom på ideen og ba om å feire som en Marvel-superhelt hver gang jeg scoret et mål, fortsatte han.

Messis tre sønner Ciro, Mateo og Thiago er henholdsvis fem, sju og ti år gamle, og var en del av argentineres flyttelass da han gjorde overgang fra Paris Saint-Germain til Inter Miami tidligere i sommer.

– Det var slik det begynte, og så har vi fortsatt det ritualet. Hver gang vi ser en ny film, øver vi på en målfeiring. Men jeg gjør dem bare på hjemmekamper når barna er her, så vi kan dele de øyeblikkene, forklarte Messi.

Den første av superheltfeiringene kom under Miamis 4-0-seier da han strakk ut hånden slik Thor gjør for å kalle til seg hammeren sin. 36-åringen fulgte opp med å krysse armene over brystet som Black Panther under Miamis seier over Orlando City, før hans tredje og foreløpig siste superheltfeiring kom under 4-0-seieren mot Charlotte da han poserte som Spider Man.