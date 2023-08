God start for Hovland etter værforsinkelse

Viktor Hovland fikk en god start på PGA-sluttspillturneringen i Olympia Fields. Foto: George Walker IV, AP / NTB

NTB

Dårlig vær gjorde at Viktor Hovland fikk starten på åpningsrunden i Olympia Fields utsatt to timer. Da han slapp til, startet han med to strake birdier.