Even Northug vant sprinten i Toppidrettsveka – storebror imponerte på vei til finale

Petter Northug imponerte under sprinten torsdag, men lillebror Even vant til slutt. Foto: Ole Martin Wold / NTB

NTB

Petter Northug sjokkerte med seier både i kvartfinale og semifinale, men lillebror Even var best i sprintfinalen i Aure under Toppidrettsveka.

– Dette var tungt. Jeg er i for dårlig form til å puste. Jeg tenkte at jeg er idiot som går her. Det føles som jeg er på museum, sa Petter Northug til NRK etter å ha vunnet sitt kvartfinaleheat foran Richard Jouve.

Litt senere vant han også semifinaleheatet sitt foran samme Jouve.

I finalen ble det for tungt for den tidligere superstjernen, som egentlig for lengst har lagt opp. Han endte sist, og Jouve så ut til å skulle ta seieren med et tidlig rykk. I stedet berget Even Northug familiens ære da han avsluttet knallsterkt og tok seieren.

I kvinnefinalen ble det dobbelt svensk ved Maja Dahlqvist og Johanna Hagström, med Hedda Østberg Amundsen som beste norske på tredjeplass.