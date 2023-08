Bodø/Glimt lekte seg videre i conferenceliga-kvalifiseringen: – Klasseforskjell

Pellegrino sendte Glimt i føringen borte mot Pyunik. Foto: Hakob Berberyan / NTB

NTB

Bodø/Glimt sendte armenske Pyunik ut av kvalifiseringen til conferenceligaen med 6-0 sammenlagt over to kamper. Dermed styrer Glimt for fullt mot gruppespill.