Neymar skryter av Ronaldo: – Alle kalte ham gal

Neymar gir Cristiano Ronaldo mye av æren for å ha gjort saudiarabisk fotball mer attraktivt. Foto: Yoon Dong-jin / Yonhap via AP / NTB

NTB

Neymar gir Cristiano Ronaldo æren for å ha transformert saudiarabisk fotball det siste året. Brasilianeren gleder seg stort til å møte ham i kamp.

Neymar ble nylig klar for Al-Hilal som den hittil siste av flere store stjerner til å ta overgang til saudiarabisk fotball. Det hele startet med Ronaldo, som i fjor signerte for Al-Nassr. Siden den gang har blant andre Karim Benzema, Riyad Mahrez, Roberto Firmino og Jordan Henderson signert for klubber i landet.

Neymar, som ble fotballhistoriens dyreste spiller i 2017, meldes ifølge flere medier å få en skyhøy lønn: 1,75 milliarder kroner i året. Redaktøren i den brasilianske avisen Globo kaller overgangen «en skamplett på Neymars karriere». Flere reagerer også fordi klubbskiftet rent sportslig gjør at han spiller seg helt ut av verdenstoppen. Det virker som at preller av Neymar.

– Ronaldo startet alt dette og alle kalte ham gal. I dag ser man at ligaen gror mer og mer. Det er spennende å møte toppspillere og det motiverer meg til å bli bedre. Når man kan møte spillere som Ronaldo, Benzema og Firmino er det enda bedre, sier Neymar, ifølge Reuters.

I tillegg til Neymar har Al-Hilal hentet Kalidou Koulibaly (Chelsea), Ruben Neves (Wolverhampton), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Malcom (Zenit St. Petersburg).

Saudi-Arabias satsing i idrett og underholdning har av mange kritikere blitt kalt for sportsvasking.

– Autoritære regimer, med Saudi-Arabia i spissen, inntar idretten med storm, og idretten er ikke forberedt, har prosjektleder Frank Conde Tangberg i Amnesty International uttalt til NTB.

– Idretten har en enorm evne til å skape positive assosiasjoner, og det kan medføre at menneskerettighetssituasjonen blir glemt.