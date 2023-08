Rune trakk seg fra storturnering – skal ha fått ryggskade

NTB

Den danske tennisstjernen Holger Rune (20) fikk problemer og måtte gi seg underveis i 2.-rundekampen mot amerikanske Mackenzie McDonald i Cincinnati.

McDonald vant det første settet 6-4 og ledet sett nummer to med 2-0 før dansken ble tvunget til å gi opp. Ifølge tennis.com dreier det seg om en ryggskade.

Rune rykket opp til femteplassen på verdensrankingen denne uken, men det ble tidlig stopp i Masters-turneringen i Cincinnati. Det ble det også for Casper Ruud, som tapte for australske Max Purcell- Det neste for tenniseliten er Grand Slam-turneringen US Open som starter 28. august.

Rune har ikke vunnet på fire kamper etter at han tapte i 2. runde i Toronto sist uke.

Novak Djokovic var også i aksjon onsdag. Han gikk videre etter at spanske Alejandro Davidovich Fokina måtte gi seg med skade.