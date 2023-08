Svensk friidrettsprofil fullfører dokumentar om avdød legende-pappa

NTB

Den svenske ishockeylegenden Börje Salming døde midt under arbeidet med en dokumentar. Nå skal datteren Bianca gjøre ferdig arbeidet.

Salming døde i november i fjor etter en kamp mot sykdommen ALS. Tiden mellom beskjeden om diagnosen og dødsfallet ble kort, kun noen få måneder.

I den perioden jobbet høydehopper Bianca Salming allerede med en dokumentar om forholdet til sin far. Serien «Salminggenene», i tre episoder, sendes på SVT til høsten.

– Men jeg har faktisk ikke fått sjekket materialet så mye, fordi det er ganske vanskelig for meg, sier friidrettsprofilen til TT.

For Bianca Salming er det uansett viktig å fullføre serien.

Vil vise virkeligheten

– Jeg kan være ærlig å si at jeg valgte å fortsette å filme (under sykdomsperioden). Egentlig fordi jeg på en måte ville vise virkeligheten. Men samtidig var det nok et sjokk for alle at det skjedde så raskt, sier hun.

Ideen med serien var at Bianca skulle undersøke om det var noe medfødt, et gen, i faren hennes som gjorde ham så god. Kunne hun som friidrettstalent ha noe å lære av faren? Det var også en måte for henne, som ble født etter hans NHL-karriere, å lære mer om farens idrettsliv.

– Vi startet dette prosjektet sammen, jeg og pappa, for tre år siden. Da var tittelen «Pappa, hvordan blir jeg best i verden?». Så det var litt den røde tråden. At man skulle få følge karrieren min. Pappa ville hjelpe meg på veien mens jeg skulle fordype meg og lære om pappas karriere, sier Salming.

Nå vil hun ferdigstille arbeidet for sin egen del og pappa Börjes.

Filmen inneholder mye privat materiale. Blant annet det siste lange TV-intervjuet med Börje Salming, som ble gjort i 2021, og mange videosnutter fra familielivet som ishockeylegenden selv filmet.

Surrealistisk

– Når jeg sitter her, føles det litt surrealistisk og litt skummelt, sier Bianca Salming.

– Du er så åpen om følelsene dine og nøler om du vil dele dette. Men du vil fortsatt gjøre det. Så det er utrolig vanskelig på en måte, legger hun til.

Serien skal sendes til høsten og er ennå ikke redigert ferdig.

Börje Salming spilte 16 sesonger for det canadiske NHL-laget Toronto Maple Leafs fra 1973 til 1989. Han regnes som en av sportens største gjennom tidene. Legenden ble bare 71 år gammel.

I 2008 ble han tatt ut på «Århundrets lag» til Det internasjonale ishockeyforbundet sammen med fem andre spillere, deriblant Wayne Gretzky.