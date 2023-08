Manchester United: Avgjørelse om Mason Greenwood fattes snart – intet er bestemt

NTB

En avgjørelse om Mason Greenwoods framtid vil bli tatt snart og deretter kommunisert og forklart, melder Manchester United i en melding på klubbens nettsted.

Greenwood har vært suspendert av klubben siden han i januar 2022 ble pågrepet og siktet for voldtektsforsøk, vold og drapstrusler mot en kvinne. Det ble utferdiget tiltale, men i februar ble tiltalen frafalt grunnet en kombinasjon av nye opplysninger i saken og at nøkkelvitner hadde trukket seg.

Deler av fanskaren er svært negativ til å ønske Greenwood velkommen tilbake i United-troppen, og det er varslet protester om så skjer.

The Athletic skrev onsdag at klubbdirektør Richard Arnold har fortalt ansatte at Greenwood snart vil være tilbake på treningsfeltet. Klubben avviser at en slik avgjørelse er tatt.

– Siden tiltalen ble frafalt, har klubben gjennomført en grundig gransking av anklagene mot Mason Greenwood. Gjennom denne prosessen har det påståtte offerets velferd og perspektiv vært sentralt, og vi respekterer hennes rett til å forbli anonym, står det i uttalelsen fra klubben.

– Vi har også et ansvar overfor Mason som en ansatt, en ung gutt som har vært i klubben siden han var sju år, og som en nybakt familiefar. Granskingen er nå fullført, og vi er i ferd med å treffe en avgjørelse om Masons framtid. I strid med spekulasjoner i mediene er ikke denne avgjørelsen truffet.

Det legges til at beslutningen, straks den er fattet, vil bli kommunisert og forklart både internt og eksternt.

– Dette har vært en vanskelig sak for alle knyttet til Manchester United, og vi forstår de sterke meningene den har avstedkommet, basert på de ufullstendige bevisene som er offentlige. Vi ber om tålmodighet mens vi gjennomfører de siste steg i denne grundig funderte prosessen.