Messis suksess fortsetter – sendte Inter Miami til finalen i Leagues Cup

NTB

Lionel Messi scoret sitt niende mål på seks kamper da Inter Miami vant 4–1 mot Philadelphia Union i semifinalen i Leagues Cup.

Messi sto for hjemmelagets andre mål med et langskudd langs gressmatta i det 20. minuttet. Med 3–0 til pause, sørget for av Messi, Josef Martínez og Jordi Alba, var det lite håp for Philadelphia Union å nå finaleplass i Leauges Cup, en turnering for MLS-lag og lag fra den mexicanske ligaen.

Da Alba sikret 3-0-målet fikk god hjelp av den tidligere eliteseriespilleren Robert Taylor som sendte en målgivende pasning forbi midtstopperne.

Messi vil jakte sitt tiende mål for Miami i finalen lørdag, som spilles mot vinneren av den andre semifinalen natt til onsdag.

Norske Jakob Glesnes spilte fra start til slutt i kampen for Philadelphia. Han misset en stor sjanse i andre omgang da han brente ballen over mål fra kloss hold.

Etter pause sørget Alejandro Bedoya for en redusering for Philadelphia, men det var lite håp igjen da David Ruiz sørget for det fjerde målet for Miami ti minutter før dommeren blåste av kampen.

Laget de møter i finalen, er enten Nashville SC eller Monterrey.