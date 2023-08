Marseille utslått i straffedrama – Panathinaikos videre

NTB

To mål av Pierre-Emerick Aubameyang så ut til å sende Marseille videre i mesterligakvalifiseringen, men en annen tidligere Arsenal-spiller endte som syndebukk.

Panathinaikos kunne juble for avansement etter å ha utlignet på et VAR-straffespark forårsaket av Mattéo Guendouzi i det niende tilleggsminuttet. Etter at et Marseille-mål ble VAR-annullert i ekstraomgangene vant gjestene fra Hellas 5-3 i straffesparkkonkurranse. Guendouzi var den eneste som misset.

Marseille-keeper Pau López ble byttet ut med Ruben Blanco på overtid i ekstraomgangene, men Blanco måtte se ballen fyke i mål fem ganger på rad. Gjestekeeper Alberto Brignoli reddet Marseilles første straffe og ble helt.

Aubameyangs scoringer i første omgang gjorde at Marseille ledet 2-1 sammenlagt. Det var fortsatt stillingen da de fem tillagte minuttene var omme, men så gikk det galt for den franske klubben og særlig innbytter Guendouzi.

Den tidligere Arsenal-spilleren ble først nektet straffespark da han ble felt av Daniel Mancini. Rett etterpå handset han i eget felt, og etter en tur til VAR-skjermen dømte dommeren straffespark. Det satte Fotis Ioannidis i mål, og det ble ekstraomganger.

I 2. ekstraomgang satte Vitor Vitinha ballen i mål på innlegg fra Guendouzi, men VAR grep inn og annullerte for offside på Ismaïla Sarr i forspillet. Det endte med straffesparkkonkurranse. Der scoret Ioannidis på gjestenes første straffe, før Guendouzi misset på Marseilles første.

Resten av skuddene gikk i mål, og dermed er det Panathinaikos som får møte Braga i avgjørende kvalifiseringskamper.