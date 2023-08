Finsk landslagsspiller klar for Brann

NTB

Forsvarsspilleren Joanna Tynnilä (21) har signert en toårskontrakt med Branns kvinnelag i fotball.

21 åringen, som spiller på det finske landslaget, og kommer fra HJK Helsinki i hjemlandet.

Brann bekrefter overgangen i sine kanaler tirsdag.

– Jeg ønsket å ta et steg videre i karrieren, og jeg snakket med folk fra Brann, og følte at dette hørtes ut som et veldig bra og profesjonelt sted, sier Tynnilä i en uttalelse.

– Jeg er rolig, både på og utenfor banen. Jeg er veldig teknisk med ballen, og jeg leser spillet godt, så jeg vet hvor jeg skal posisjonere meg, fortsetter forsvarsspilleren om egne ferdigheter.

Debuten for Brann kan komme i seriekampen mot Lyn 26. august.

– Hun har startet to A-landskamper for Finland i løpet av 2023 og tar med seg både internasjonal erfaring og spill fra øverste nivå i Finland i flere sesonger, til tross for at hun kun er 21 år, sier Branns sportslige leder Aleksander Olsen.