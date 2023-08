Mancini avviser forbindelse mellom Saudi-interesse og landslagsexit

Roberto Mancini ga seg som landslagssjef i Italia.

NTB

Roberto Mancini avviser at han sluttet brått som italiensk landslagssjef for å kunne ta over det saudiarabiske landslaget i fotball.