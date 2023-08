Medier: West Ham har snudd om Maguire-overgang

NTB

Ifølge britiske medier skal Harry Maguires ventede overgang til ligarival West Ham ha gått i vasken. London-klubben skal ha sett seg lei av ventetiden.

Det meldes av avisene The Guardian og The Telegraph.

Den engelske midtstopperen har vært ryktet til West Ham den siste tiden. Manchester United skal også ha godtatt et bud på 30 millioner pund, noe som tilsvarer cirka 400 millioner kroner.

Ifølge The Guardian skal West Ham ha blitt frustrerte over at Maguire-overgangen har tatt tid. Dermed skal interessen ha kjølnet, og London-klubben skal ha startet letingen etter en annen midtstopper.

Den britiske storavisen skiver også at Maguire skal ha vært enig med West Ham om de personlige betingelsene. Overgangen skal imidlertid ha stoppet opp, som følge av at Maguire skal ha krevd en lønnskompensasjon fra Manchester United for klubbytte.

Ifølge The Guardian skal kravet fra Maguire ha vært på sju millioner pund. Det er rett i underkant av 100 millioner kroner.