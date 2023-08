Kvinnelige fotballspillere rammes av skader – etterlyser fotballsko laget for kvinner

Spillerne på det marokkanske fotballandslaget før åttendelsfinalen mot Frankrike under årets fotball-VM i Australia og New Zealand

Fotballsko laget for menn er trolig årsaken til skade blant flere kvinnelige fotballspillere får spesielt én type skade.

Årets fotball-VM for kvinner har denne sommeren blant annet vært karakterisert av fraværet fra en rekke fotballstjerner.

Fem av verdens 20 beste kvinnelige fotballspillere er nemlig rammet av samme skade i det fremre korsbåndet

Nå tyder mye på at denne skaden skyldes at de kvinnelige fotballspillerne bruker sko som er designet for menn.

Britiske parlamentarikere har nå etterspurt fotballsko designet for kvinner og jenter hos de største merkevarene for fotballutstyr, Adidas, Nike og Puma, melder BBC.

Korsbåndsskade mer utbredt blant kvinner

European Clubs Association (ECA), som representerer europeiske fotballklubber, har gjennomført en undersøkelse blant 350 kvinnelige fotballspillere fra 16 toppklubber.

Den viser at mer enn 80 prosent av spillerne har fått regelmessige plager på grunn av fotballskoene sine.

En femtedel sa de hadde tilpasset fotballskoene sine for å forbedre komforten. 34 prosent rapporterte om ubehag spesielt i hælen. Flertallet av spillerne bruker spesialiserte innleggssåler fra fotterapeuter, og noen spillere har måtte skjære hull i støvlene for å unngå gnagsår og blemmer.

I fjor ble det publisert en annen studie som analyserte utstyr og teknologi i kvinnefotball på elitenivå.

Den konkluderer med at de fleste fotballsko tar ikke hensyn til at kvinners føtter, hæler og fotbuer er formet annerledes, og at dette forårsaker blemmer og stressfrakturer hos kvinnelige elitespillere.

Bekymringen over feil type sko har særlig økt de siste månedene på grunn av det høye antallet av profilerte kvinnespillere som har pådratt seg den samme type skade i fremre korsbånd.

Tidligere i år kom kunngjørelsen at kapteinen på det engelske landslaget, Leah Williamson, har fått skaden «Anterior Cruciate Ligament» (ACL), på norsk kalt fremre korsbåndsskade. Det samme har Englands angrepsspiller, Beth Mead, som ble kåret turneringens beste spiller i EM-mesterskapet i fjor sommer.

Kaptein på det engelske fotballandslaget, Leah Williamson under en kamp mot Brasil i april tidligere i år. Kort tid etter kampen kom det frem at Williamson hadde røket det fremre korsbånd, og må derfor stå over sommerens fotball-VM i Australia og New Zealand.

En av medforfatterne av studien, klubblegen til Tottenham Hotspurs, sier til BBC at fremre korsbåndskader i knærne er «dobbelt så vanlig hos kvinnelige elitefotballspillere sammenlignet med mannlige fotballspillere».

Flere idrettsforskere mener det er en sammenheng mellom fotballsko og risikoen for skader, men det pågår fremdeles forskning som undersøker om det er en direkte sammenheng mellom fremre korsbåndsskade og feil type sko.

Etterspør sko fra produsentene

I slutten av juli sendte kvinne- og likestillingskomiteen i det britiske parlamentet en henvendelse til de største merkevarene for fotballutstyr om hvordan de forholder seg til design, produksjon og markedsføring av fotballsko, og hvordan dette kan bidra til å forebygge skader som ellers kunne vært unngått.

Ifølge BBC har sports-produsentene svart at de tidligere har investert i produkter kun for kvinner, men at forhandlerne noen ganger var motvillige til å ta dem inn i sortimentet, og at forbrukernes etterspørsel etter og bevissthet om produktet, var lavt.

Puma svarer følgende på henvendelsen fra politikerne:

«En hypotese kan være at kvinner har vokst opp med forestillingen om at den beste måten å utfordre mannsdominansen i fotballen (og på alle livets områder), er å utfordre den direkte og nekte å bli sett på som mindre dyktige eller annerledes enn menn».

«En måte dette kan ha kommet til uttrykk på, er at kvinnelige spillere ønsket å spille og bli behandlet akkurat som mannlige spillere, med nøyaktig de samme skoene og i de samme fargene», skriver de videre.

Nike svarte med at de tilbyr to typer fotballsko for kvinner av Phantom Luna-modellen, noe som gir forbrukerne alternativer å velge mellom.

Arsenals angrepsspiller Beth Mead ligger nede etter å ha pådratt seg skade i fremre korsbånd under en kamp mot Manchester United i november i fjor. Hun er en av de mange spillerne som må stå over sommerens fotball-VM på grunn av denne skaden.

Mer enn 2000 kroner dyrere

Komiteen setter også søkelyset på produktbeskrivelser av fotballsko hvor det ikke ser ut til å fremgå at de er designet spesielt for kvinner. I mange tilfeller markedsføres de bare som «for menn» eller «for gutter», skriver BBC.

– Det er fortsatt slik at de store forhandlerne i liten grad tar hensyn til kvinner og jenter når det gjelder fotballsko, sier lederen i komiteen, Caroline Nokes fra det konservative partiet, til BBC.

– Fotballmerker gjør gode fremskritt når det gjelder å støtte kvinnelige fotballspilleres behov, men dette må gjenspeiles bedre i butikkene og på nettet.

En av de største butikkene for sportsutstyr i Storbritannia, Sports Direct, har ikke svart på henvendelsen fra komiteen.

– Det nytter ikke å investere i forskning og lage fotballstøvler for kvinnelige fotballspillere hvis kvinnene ikke kjenner til disse produktene eller ikke kan kjøpe dem, sier Nokes videre.

Komiteen tok også opp problemet med at flere fotballsko som er designet for kvinner kan koste over 200 pund mer enn de som er skapt for menn. Det tilsvarer omtrent 2600 norske kroner.