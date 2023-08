Fotball-VM: Australia til semifinale etter straffedrama mot Frankrike

NTB

Courtney Vine ble straffehelt da VM-vertene Australia slo ut Frankrike i kvartfinalen etter et vanvittig drama.

Det ble en intens kvartfinale for nærmere 50.000 tilskuere i Brisbane. Det var derimot to lag med sin rutinerte trenere som Tony Gustavsson og Hervé Renard. Det defensive arbeidet holdt høyt nivå, men målene manglet. Derfor ble det 0–0 etter både 90 minutter og to ganger 15 minutter ekstraomganger.

Fra straffemerket holdt de australske spillerne hodet kaldest. Courtney Vine satte Australias tiende straffe i straffesparkkonkurransen.

Selma Bacha åpnet for Frankrike og Mackenzie Arnold reddet. Caitlin Foord scoret sikkert nede i hjørnet. Kadidiatou Diani scoret. Solène Durand reddet Steph Catleys forsøk. Wendie Renard scoret for Frankrike. Sam Kerr scoret også. Eugene Le Sommer satte sin straffe, mens Mary Fowler gjorde heller ingen feil til 3–3.

Ève Périsset bommet på Frankrikes femte forsøk da Arnold reddet. Arnold kunne selv sendte Australia til semifinale, men sendte ballen i stolpen.

Grace Geyoro scoret for Frankrike, mens Katrina Gorry også scoret. Sakina Karchaoui satte sin straffe for Frankrike. Brann-spilleren Tameka Yallop var også stødig på sin straffe.

Maëlle Lakrar satte Frankrikes åttende forsøk. Ellie Carpenter scoret også via stolpen. Arnold reddet Kenza Dalis forsøk. VAR mente derimot at hun var for tidlig ute og straffen måtte tas på nytt. Også da reddet Arnold. Dermed kunne Clare Hunt avgjøre for Australia, men misset.

Vicko Becho satte sin straffe i stolpen og da Courtney Vine skulle avgjøre var hun sikkerheten selv.

Frankrike startet best før hjemmelaget kom med i en intens 1. omgang. Lagene skapte et par farligheter underveis, men fem minutter før slutt holdt den franske målvakten Pauline Peyraud-Magnin til å ødelegge for seg selv og laget sitt da hun enkelt mistet ballen til en motstander inne i feltet.

Frankrike ble derimot reddet av Elisa de Almeida som mesterlig dukket opp på streken og reddet Mary Fowlers skudd mot nærmest åpent mål fra sju meters hold.

De australske spillerne gikk hardt ut, men slapp merkelig nok unna gule kort.

Australia satte innpå sin store stjerne Sam Kerr ti minutter ut i 2. omgangen. Hun skapte mye kaos inne i feltet, men klarte ikke å komme til scoringer.

Lagene hadde begge noen veldig gode avslutninger, men ballen ville ikke i mål.

Mot slutten av ekstraomgangen byttet Frankrike målvakt. Peyraud-Magnin ble erstattet av Solène Durand.

Kvartfinalen måtte dermed avgjøres fra straffemerket.

Vinneren av oppgjøret møter vinneren av den siste kvartfinalen mellom England og Colombia i den andre semifinalen i VM onsdag.