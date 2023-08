Marerittstart for Hovland i PGA-sluttspillet – to slag over par

NTB

Golfstjernen Viktor Hovland har fått alt annet enn en god start i PGA-sluttspillet i Memphis, Tennessee. Etter 18 hull endte Ekeberg-gutten to slag over par.

Hovland startet på hull ti og åpnet med to hull på par før marerittet startet. På de neste sju hullene ble fasiten én dobbeltbogey, to bogeys og to birdies.

Den andre halvdelen av runden gikk noe bedre. Hovland startet med tre hull på par, før han nok en gang gikk på en bogey. Deretter klarte han to birdies, to slag på par, før han avsluttet med nok en bogey. Dermed endte han runden på to slag over par.

Turneringen i Memphis er den første av tre i PGA-sluttspillet. Nordmannen må nok imidlertid se langt etter en topplassering for denne gang. Med tre slag over par skiller det allerede ti slag opp til den sørkoreanske Tom Kim.

Hovland ligger på en delt 59.-plass etter første runde. Turneringen avsluttes søndag.