Medier: Bayern og Tottenham i sene Kane-samtaler – nytt bud ventet

Overgangssagaen rundt Harry Kane fortsetter. Foto: Yui Mok/PA via AP / NTB

NTB

Bayern München gir angivelig ikke opp å sikre seg den engelske landslagskapteinen Harry Kane. Tottenham har avvist alle bud.

Ifølge Sky Sports i Storbritannia skal representanter for de to klubbene ha møttes til nye samtaler sent tirsdag. Disse skal ha pågått ut i nattetimene.

Onsdag hevder i tillegg Sky i Tyskland å kjenne til at Bayern-ledelsen forbereder et nytt og forbedret bud på Tottenham-spissen. Den nye budet skal angivelig være på 110 millioner euro, tilsvarende 1,23 milliarder norske kroner, pluss tilleggsutbetalinger.

Kane har ett år igjen av kontrakten med Tottenham. Han kan dermed gå gratis til en ny arbeidsgiver neste sommer. Det kan medføre at Tottenham går med på et salg nå.

Britiske medier skrev tidligere denne uken at spisstjernen ønsker klarhet rundt sin framtid før Premier League-sesongen sparkes i gang. Tottenham serieåpner mot Brentford kommende søndag.

Bayern München skal ha lagt inn tre bud på Kane så langt. Alle er avslått av ledelsen i London-klubben.

Bayern-toppene jakter på en ny stjernespiss etter at Robert Lewandowski gikk til Barcelona i fjor.