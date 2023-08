VM-feber i Sverige – 1,8 millioner så straffeseieren over USA

Det er full VM-feber i Sverige. Foto: Hamish Blair / AP Photo / NTB. Les mer Lukk

NTB

Det er rekordhøy interesse for VM i fotball i Sverige. Under åttedelsfinaleseieren over USA var det 1,8 millioner som benket seg foran TV-en.