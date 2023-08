England til VM-kvartfinale etter rødt kort og dramatikk – slo ut Nigeria på straffer

NTB

Lauren James ble utvist for England i VM-åttedelsfinalen mot Nigeria, men hennes lagkamerater reddet henne med å gå til topps i straffesparkkonkurransen.

Det sto 0-0 etter ekstraomganger, og i straffesparkkonkurransen ble Chloe Kelly avgjørende etter at Nigeria bommet på sine to første straffer.

– Vi holdt sammen som et lag i en veldig vanskelig kamp. Vi fikk rødt kort og greide å holde ut til straffesparkkonkurranse, sa England-sjef Sarina Wiegman til arrangøren.

England har aldri vunnet VM, men kom på tredjeplass i 2015. Etter seier i fjorårets EM på hjemmebane er britene gode kandidater til å gå hele veien. De møter enten Colombia eller Jamaica i neste kamp.

Fem minutter før slutt pådro Englands toppscorer James seg rødt kort på hodeløst vis. Hun tråkket på Nigerias Michelle Alozie etter en duell og ble utvist etter en VAR-sjekk. James har scoret tre mål hittil i mesterskapet.

– Det er så dumt det går an å bli. Et øyeblikk hvor hun mister hodet. 21 år gammel og har vært Englands store, store spiller i dette mesterskapet. Så svartner det i et lite øyeblikk, sa NRK-kommentator Patrick Rowlands.

– Det var et lite øyeblikk, og jeg visste ikke hva som skjedde. Det var en kamp med mye følelser og ting skjer raskt. Jeg har ikke sett det på nytt, sa Wiegman om situasjonen. Trolig vil det komme sterkere reaksjoner fra nederlenderen når hun får se det igjen.

Beckham-sammenligning

I etterkant ble det dratt paralleller tilbake til da David Beckham ble utvist for noe av det samme mot Argentinas Diego Simeone i VM i 1998.

– Lauren James har et Beckham-aktig øyeblikk av galskap, skrev England-ikon Gary Lineker på X/Twitter.

Nigeria tok styringen på kampen og skapte flere muligheter det første kvarteret. England på sin side slet med å etablere spillet og sette Nigeria under press.

Innholdsrikt

Et skudd i tverrliggeren og en kjemperedning av England-keeper Mary Earps var hovedingrediensene før England kom mer med i kampen.

Etter en halvtime fikk England straffe da Rachel Daly gikk i bakken, men etter en VAR-sjekk konkluderte dommerteamet med at Daly hjalp til for mye i fallet og avblåste straffesparket.

Annen omgang startet med et nytt tverrliggertreff for Nigeria. Etter en lang stillingskrig pådro James seg rødt kort, før de hvitkledde til slutt kunne juble for avansement.