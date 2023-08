Hegerberg: – Jobbet som en hest for å bli klar

NTB

Ada Hegerberg var i slutten av åttedelsfinalen mot Japan tilbake på banen etter lyskeskaden, men greide ikke å berge Norge fra VM-exit.

– Vi ga alt, jentene ga alt, og så ble vi straffet veldig hardt av et lag som tar motstanderne på feil. Det er tøft, men det er realiteten på dette nivået, sa hun til NTB etterpå.

Åpningskampen mot New Zealand var hennes åttende strake kamp i EM- eller VM-sluttspill uten scoring. Så fikk hun en kjenning lysken under oppvarming mot Sveits og mistet de to neste kampene. Først lørdag var hun klarert for spill igjen.

– Vi har jobbet som noen hester. Stor kred til medisinsk, som har fulgt meg opp fra dag en. Jeg var utrolig skuffet (over ikke å kunne spille), men jeg prøvde å svelge den skuffelsen så fort som mulig og legge all energi på jentene, å bakke dem opp, bringe inn positivitet, og så gjorde jeg virkelig alt for å bli klar nok til å få et innhopp, sa hun.

Utøverens liv

– Jeg har forberedt meg godt til dette mesterskapet, men sånn er «life of an athlete». Det er tøft å akseptere, men man må bare stå i det.

Selv om hun var klarert for spill, var det ikke aktuelt å starte.

– Vi konkluderte med at å spille en hel kamp ville vært litt for fort, sa hun.

I stedet ble det et innhopp i det 74. minutt, da Norge jaget utligning og satset tungt framover. Hun kom inn for venstreback Tuva Hansen. Norge kom til sjanser, men så punkterte Japan kampen.

Pust i bakken

– Når vi jager mål så åpner det seg rom de kan straffe oss på. Det er skuffende å tape. Vi bruker mye tid på det her, og vi gikk inn i kampen med optimisme på at vi kunne utfordre dem på noen områder. Jeg synes vi kunne ha kommet til flere innlegg i større deler av kampen, etter min mening.

– Nå er vi nødt til å ta en pust i bakken og bruke god tid på å finne ut hva vi skal gjøre for å bli enda bedre til neste gang.