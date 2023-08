Bøe Risa om tabben: – Det skal ikke skje

NTB

Vilde Bøe Risa gjorde flere gode kamper i fotball-VM. Hun leverte en assist i åttedelsfinalen, men tabbet seg ut på baklengsmålet som sendte Norge ut.

– Vi gjorde en god 1. omgang, synes jeg, og scoret et fint mål, mens de fikk sitt på en heldig touch. Så må jeg ta hendene opp og si at det var en dårlig prestasjon av meg på 2-1-målet. Det skal ikke skje på dette nivået, og det vet jeg veldig godt, sa hun til NTB etter kampen mot Japan.

Hun plukket opp en norsk klarering og prøvde å spille bakover til Tuva Hansen, men japanske Risa Shimizu kom mellom og scoret.

– Jeg ser at den detter ned, og jeg vet ikke hva jeg har i ryggen, så jeg er redd for å vende opp. Jeg tenker at jeg skal spille støtte så hun kan klarere, men jeg burde bare fått den vekk, sa Risa.

Hun greide å se lyspunkter etter det skuffende tapet.

– Jeg synes vi skapte mer på slutten, og det kunne sett annerledes ut. Japan er et ekstremt godt lag, og jeg synes vi hadde en god prestasjon mot dem. Vi har gjort det også tidligere mot gode nasjoner. Vi har god struktur og en formasjon som gjør at vi klarer å tette mye rom, og så scoret vi til og med på en overgang. Vi tar små steg hele tiden, sa hun.