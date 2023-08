Selvmål og forsvarsbrøler sendte Norge ut av fotball-VM – ga Japan kamp om seieren

Hege Riise la om formasjonen og gjorde det vanskelig for Japan i VMs åttedelsfinale, men Norge må reise hjem før kvartfinalen etter at japanerne vant 3-1.

Et selvmål av Ingrid Syrstad Engen og en stygg feilpasning av Vilde Bøe Risa ga Japan tidlige scoringer i begge omganger. Guro Reitens flotte hodemål på innlegg fra Risa kvitterte det første baklengsmålet, men Norge fant ikke noe svar på det andre og har spilt ferdig i VM for denne gang.

Det er tredje gang på de fire siste VM at Norge slås ut før kvartfinalen, noe som aldri hadde skjedd før 2011.

Hinata Miyazawa, som scoret fire mål i gruppespillet og kom til kampen mot Norge som VMs toppscorer, herjet på høyresiden mot Spania og leverte to mål og en assist før pause.

Denne gang spilte hun på motsatt side, men hun hadde en fot med i det meste Japan skapte, og alle målene. Det siste scoret hun selv i det 79. minutt, da Norge blottet seg bakover i jakten på utligning.

I Hege Riises første år som landslagssjef har Norge øvd på å møte sterke nasjoner. Etter å ha blitt overkjørt og ydmyket av England i fjorårets EM var Norge ikke i fare for å oppleve det samme mot laget som kanskje har imponert mest av alle så langt i VM, men laget greide ikke å få fram de offensive kvalitetene som krevdes for å vinne kampen.

Ada Hegerbergs kamp for å riste av seg lyskeskaden fikk mye oppmerksomhet i oppkjøringen til kampen. Hun måtte starte på benken, men kom inn i det 74. minutt og spilte på topp sammen med Sophie Román Haug.

Norges Ada Stolsmo Hegeberg under kampen mellom Japan og Norge. Les mer Lukk

Det var i stedet en annen innbytter, Karina Sævik, som hadde den største sjansen til utligning da hun i det 77. minutt ble framspilt av Caroline Graham Hansen og skjøt rett utenfor lengste stolpe.

Frida Maanum kom også inn fra benken og satte Japans keeper Ayaka Yamashita på prøve før Miyazawa punkterte kampen. På overtid hadde Norge elleville sjanser til å pynte på resultatet, uten å lykkes.

Tre stoppere

Da Engen skjøv Maanum ut på benken som eneste endring i det norske laget, var det naturlig å anta at hun skulle spille ved siden av Vilde Bøe Risa som en av to balansespillere i en midtbanefemmer. I stedet gikk hun inn som tredje midtstopper mellom Maren Mjelde og Mathilde Harviken, og Norge spilte i samme 5-4-1-formasjon som Japan lyktes så godt i mot Spania.

Tidlig så det ut til å være lite vellykket. Engen hadde et par dårlige klareringer i åpningsminuttene, og etter et snaut kvarter gikk det galt.

Miyazawa slo skummelt innlegg fra venstresiden. Engen skulle klarere, men traff dårlig og styrte ballen forbi Aurora Mikalsen og inn i hjørnet. Tre timer etter at klubbvenninne Laia Codina gjorde selvmål i Spanias åttedelsfinale led Engen samme skjebne.

Norge lot seg ikke knekke, og bare fem minutter senere var laget à jour etter et flott hodestøt. Det var ikke fra Sophie Román Haug, som så langt i kampen hadde fått vise sin duellstyrke mest på defensiv dødball og på midtbanen, men Guro Reiten.

Haug var involvert i forspillet, før Caroline Graham Hansen satte fart mellom to motspillere og spilte Risa fram på høyrekanten. Reiten ropte på ballen, og innlegget nesten fra dødlinja ble perfekt for henne. Hun knuste to motspillere i lufta og stanget ballen inn i hjørnet som om hun ikke hadde gjort annet enn å score med hodet. Det var Norges 100. mål i VM-sluttspill for kvinner.

I jubelringen benyttet kaptein Maren Mjelde anledningen til en liten taktikkprat. Etter den vanskelige starten fikk Norge etter hvert god kontroll defensivt, og Japan slet tross stort ballinnehav med å skape sjanser mot et kompakt norsk lag som heller ikke skapte stort offensivt.

Ved pause var det en kamp som kunne vippe hvilken vei som helst, selv om Japan hadde hatt ballen klart mest.

Uoverveid

Den andre omgangen startet som den første dårlig for de norske. Først ble Miyazawa spilt gjennom, men rutinert inngripen av Mjelde gjorde at hun ikke fikk skutt.

Like etter ble Miyazawas framspill til Yui Hasegawa klarert, men Risa spilte en uoverveid bakoverpasning mot Tuva Hansen, og høyreback Risa Shimizu kom mellom. Hun skjøt inn ledermålet via en norsk fot, og Norge var under igjen før det var spilt fem minutter av 2. omgang.

Etter at Riise gjorde offensive grep, og Norge begynte å få sving på sin jakt på utligning, ble laget i stedet straffet av gode Miyazawa, som scoret sitt femte VM-mål og sørget for at «Nadezhiko» skal spille kvartfinale.

Jubelscener etter at Japan går videre til kvartfinalen. Les mer Lukk

I stedet for å reise tilbake til Auckland for å møte turneringens høyest rangerte gjenværende lag (USA eller Sverige) i kvartfinale, får de norske bare et kort stopp der før hjemreise.

Neste oppgave for Hege Riises landslag blir høstens nasjonsliga, der Norge i jakt på en mulig OL-billett ikke bare må legge Frankrike, Portugal og Østerrike bak seg i gruppespillet, men også vinne en semifinale til våren mot en annen gruppevinner.

Om laget ikke lykkes, må det iallfall unngå nedrykk, som vil gjøre veien til neste EM-sluttspill vanskeligere.

Norge deltok i kvinne-VM for niende gang av like mange mulige og gikk videre fra gruppespillet for åttende gang, men greide ikke å ta seg til sin sjuende kvartfinale. 2011 og 2015 er eneste tidligere ganger Norge ikke har endt blant de åtte beste i VM.