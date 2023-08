Engen inn for Maanum i Norges VM-lag – Hegerberg på benken

Norges Ingrid Syrstad Engen under trening i Albany under VM i fotball for kvinner 2023 i Australia og New Zealand.

NTB

Ada Hegerberg starter på benken for Norge i VM-åttedelsfinalen mot Japan. Sophie Román Haug får ny tillit på topp. Hege Riise gjør én endring i laget.

Ingrid Syrstad Engen kommer inn for Frida Maanum. Det betyr at Norge spiller med to balansespillere på midtbanen. Vilde Bøe Risa har vært god i sekserrollen siden hun skjøv Engen ut av laget tidligere i VM, men mot Japan spiller de ved siden av hverandre.

Risa hevet Norge da hun i åpningskampen mot New Zealand kom inn for indreløper Maanum og spilte ved siden av Engen. Både mot Sveits og Filippinene var Risa alene i sekserrollen, men i åttedelsfinalen mot sterke Japan velger Riise å «snu» trekanten på sentral midtbane og spille med en spiller foran og to bak.

Ellers er Thea Bjelde friskmeldt og starter som høyreback. De bakerste fem i Norges lag er de samme som i alle tre kamper i gruppespillet. Det betyr at Engen for Maanum er eneste endring i elleveren fra forrige kamp.

Alle de 12 øvrige i troppen er ført opp blant reservene, blant dem Hegerberg. Som følge av en lyskeskade hun pådro seg under oppvarmingen mot Sveits har ikke vært tilgjengelig til de to foregående kampene.

Bytter tre

Japans landslagssjef Futoshi Ikeda bytter ut tre spillere fra laget som slo Spania 4-0 i siste gruppekamp, midtbanespillerne Honoka Hayashi og Hikaru Naomoto og spissen Riko Ueki. Inn kommer Yui Hasegawa, Aoba Fujino og spissen Mina Tanaka.

Barcelona-duoen Engen og Caroline Graham Hansen starter for Norge rett etter at klubbvenninne Aitana Bonmatí herjet med Sveits med to mål og to assist i 5-1-seieren. En annen Barcelona-spiller, Laia Codina, scoret en gang for hvert lag.

I sitt fjerde VM-sluttspill får Emilie Haavi for første gang spille en kamp i cupspillet.

Haavi og Risa har gult kort fra før og må stå over en eventuell kvartfinale om de får gult igjen i åttedelsfinalen. Ingen av japanerne har kortkarantene hengende over seg.

Graham Hansen og Hegerberg scoret for øvrig målene forrige gang Norge slo Japan. Det var for over ti år siden, da begge var tenåringer.

Slik er lagene i Wellington:

Norge (4-2-3-1):

23 Aurora Mikalsen – 13 Thea Bjelde, 6 Maren Mjelde (kaptein), 16 Mathilde Harviken, 4 Tuva Hansen – 8 Vilde Bøe Risa, 7 Ingrid Syrstad Engen – 10 Caroline Graham Hansen, 11 Guro Reiten, 20 Emilie Haavi – 22 Sophie Román Haug.

Reserver: 1 Cecilie Fiskerstrand, 12 Guro Pettersen – 2 Anja Sønstevold, 3 Sara Hørte, 5 Guro Bergsvand, 9 Karina Sævik, 14 Ada Hegerberg, 15 Amalie Eikeland, 17 Julie Blakstad, 18 Frida Maanum, 19 Marit Bratberg Lund, 21 Anna Jøsendal.

Japan (5-4-1):

1 Ayaka Yamashita – 2 Risa Shimizu, 12 Hana Takahashi, 4 Saki Kumagai (kaptein), 3 Moeka Minami, 13 Jun Endo – 7 Hinata Miyazawa, 10 Fuka Nagano, 14 Yui Hasegawa, 15 Aoba Fujino – 11 Mina Tanaka.

Reserver: 18 Momoko Tanaka, 21 Chiko Hirao – 5 Shiori Miyake, 6 Hina Sugita, 8 Hikaru Naomoto, 9 Riko Ueki, 16 Honoka Hayashi, 17 Kiko Seike, 19 Miyabi Moriya, 20 Maiko Hamano, 22 Remina Chiba, 23 Rion Ishikawa.

Dommer: Edina Alves Batista, Brasil.