Ishockey: Landslagskaptein Holøs bekrefter karriereslutt

NTB

Den alvorlige kneskaden til ishockeyprofil Jonas Holøs tvinger veteranen til å legge skøytene på hylla, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

– Det er en beslutning som har vokst fram over tid etter at jeg ble skadd. Jeg har prøvd å trene meg opp mange ganger, og man føler at det går bedre og bedre, men med en gang intensiteten skrus opp og jeg trener for å kunne spille kamper har jeg fått problemer, sier Holøs til avisen.

35-åringen pådro seg en alvorlig kneskade for to år siden, og veteranen har lenge slitt med smerter. Sommeren 2022 kom Holøs tilbake til Sparta i hjembyen Sarpsborg. Han skrev under en treårskontrakt med en klar plan om å avslutte karrieren i moderklubben.

Han rakk å spille kun én kamp for Sparta etter at han returnerte til moderklubben. Den kom mot Stavanger Oilers i sluttspillet.

– Lysten til å spille videre er stor, og jeg kunne sikkert spilt to-tre matcher, men da hadde det stoppet seg selv. Kneet mitt tåler ikke å spille ishockey lenger, fortsetter Holøs.