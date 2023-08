Zachariassen scoret i Europa-kvalifiseringen

NTB

Kristoffer Zachariassen scoret kampens første mål da hans Ferencváros slo Shamrock Rovers 2-0 og 6-0 sammenlagt i kvalifiseringen til conferenceligaen.

29-åringen satte inn målet fra rundt sju meter da det var spilt en halvtime mot det irske laget. Samy Mmaee la på til 2-0 på overtid.

Nå venter Hamrun Spartans fra Malta i 3. runde. Deretter venter en eventuell playoff for å bli klar for europaspill. Ferencváros røk for Kí Klaksvik i mesterligakvalifiseringen i juli.

Hugo Vetlesen ble byttet ut på overtid da hans Club Brugge tapte 0-1 for AGF. Det belgiske laget hadde 3-0 å gå på fra den første kampen, så avansementet var aldri i fare. Antonio Nusa kom inn etter pause for Brugge. Magnus Knudsen spilte 81 minutter for AGF.

Mathias Kjøløs Twente tok seg videre i kvalifiseringen etter en dramatisk kamp i Stockholm mot Hammarby. Hjemmelaget ledet 1-0 etter ordinær tid. Det ga ekstraomganger, og Younes Taha ble matchvinneren. August Mikkelsen kom inn det siste kvarteret for Hammarby.

Djurgården spilte 1-1 mot Luzern, og Oliver Berg og Gustav Wikheim måtte se at Europa-mulighetene er borte etter å ha tapt 2-3 sammenlagt.