Rosenborg slapp med skrekken i conferenceliga-kvalifiseringen – videre etter 3-2 mot Crusaders

NTB

Leo Cornic ble helten for Rosenborg da han avgjorde returoppgjøret mot Crusaders i andre ekstraomgang. Trønderne vant 3-2 og er et steg nærmere europaspill.

Tre minutter inn i andre ekstraomgang banket Cornic inn en retur i det dramatiske oppgjøret. Avansementet sørger for at RBK møter skotske Hearts over to kamper i 3. kvalifiseringsrunde.

André Hansen måtte i aksjon like før slutt, men RBK holdt unna i den heseblesende kampen. Rosenborg fikk likevel noe å bekymre seg for: Spissene Ole Sæter og målscorer Isak Thorvaldsson måtte av med skade.

Det første oppgjøret spilles 10. august, mens returoppgjøret avgjøres én uke senere. Det er totalt fire kvalifiseringsrunder før gruppespillet i conferenceligaen sparkes i gang.

RBK-spissen Thorvaldsson headet inn 2-1-ledelse til trønderne med to minutter igjen av første ekstraomgang, men Paul Heatley fant også veien til nettmaskene for Crusaders kort tid etterpå. Heatley ble sendt i dusjen i ekstraomgangene da han drøyet tiden.

Jayden Nelson sendte trønderne i føringen i returoppgjøret, men Phillip Lowry slo til igjen for nordirene da han scoret like før pause. Samme mann fikk nettsus i den første kampen.

Rosenborg og nord-irske Crusaders spilte 2-2 i Belfast for én uke siden. Dermed hadde dem et likt utgangspunkt før møte på Lerkendal.

Lekker scoring

Gjestene fra Nord-Irland fikk en god start da Hansen allerede etter to minutter måtte i aksjon etter en kjempesjanse. Ben Kennedy fikk stå helt umarkert å heade på mål fra fem meter.

En halvtime senere slapp 16-åringen Sverre Nypan en perfekt stikker inn til Nelson i 16-meteren. Lynvingen fra Canada trillet inn ledelse til Rosenborg.

Utligningen til Crusaders kom likevel rett før pause etter klabb og babb i feltet. Kennedy fikk etter hvert hælflikket ballen videre inn i femmeteren og Lowry sørget for mål.

– De har forsvart seg svakt i egen boks Rosenborg. Det har vært varslet dette her, konkluderte VGs ekspertkommentator Carl-Erik Torp etter baklengsmålet.

Sæter ut med skade

Rosenborg skapte flere store farligheter underveis i andre omgang. Nelson kom til en avslutning som traff tverrliggeren, mens Isak Thorvaldsson var bare en kjemperedning fra unna å avgjøre kampen fem minutter på overtid.

På overtid av andreomgangen måtte Sæter byttes ut med en skade. 27-åringen holdt seg til baksiden av låret.

Sjansesløseriet til Rosenborg sørget for at kampen gikk til ekstraomganger, og der gikk det omsider riktig vei for trønderne.