LO-lederen raser mot Trygve Hegnar: – En dinosaur

Idrettspresident Zaineb Al-Samarai og Peggy Hessen Følsvik under verdikampen mellom MOT og Redd Barna under Norway Cup 2023 på Ekebergsletta.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik likte dårlig Trygve Hegnars ledere om kvinnelandslaget. Hun mener Finansavisens redaktør har gått ut på dato.

Dagen før Norge skulle møte Filippinene i en skjebnesvanger kamp i fotball-VM søndag publiserte Finansavisen en leder av redaktør Trygve Hegnar som mildt sagt provoserte.

Lederen hadde tittelen «Primadonnaene bør vinne på søndag», og startet med setningen: «Norsk damefotball er fryktelig dårlig». Fotballpresident Lise Klaveness gikk hardt ut mot Hegnar og kalte det for «kvinneforakt».

Onsdag skrev Hegnar en ny leder hvor han slår tilbake mot påstandene fra Lise Klaveness.

Det likte LO-leder Peggy Hessen Følsvik dårlig.

– Det var en dinosaur altså, unnskyld meg, men det der var en gammel manns perspektiv som jeg trodde vi var ferdige med, sier LO-lederen til VG på Ekebergsletta på Norway Cup.

Også idrettspresident Zaineb Al-Samarai reagerer på Hegnars uttalelser og kaller kommentarene «farlige».

Redaktør i Finansavisen, Trygve Hegnar, står ved sine uttalelser om kvinnelandslaget.

Overfor VG forsvarer Hegnar sine egne uttalelser:

– Jeg har kun sagt at Norges kvinnelandslag i fotball er dårlige. Resultatene er dårlige, og de gikk seks og en halv time uten å score mål. Det er dårlig, sier han.

– Det er et faktum. Det har ingenting med holdninger å gjøre. De (Hølsvik og Al-Samari) vet ikke hva de svarer på. Det handler ikke om kvinneforakt. I 2023 må man kunne si at et kvinnelandslag i fotball er dårlige. Herrene er stort sett dårlige hele tiden, og de får høre det, legger han til.

For ordens skyld: Trygve Hegnar eier ABC Nyheter og Startsiden gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.