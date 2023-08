Pinlig VM-exit for Tyskland – Marokko til sensasjonell åttedelsfinale

NTB

Et glitrende hodestøt fra ringreven Alexandra Popp (32) holdt ikke til tysk seier mot Sør-Korea i fotball-VM. Favoritten er slått ut allerede før cupspillet.

Det er første gang i VM-historien at Tyskland, som er nummer to på Fifa-rankingen, ryker ut så tidlig. Marokkos 1-0-seier mot Colombia gjorde at Tyskland måtte slå Sør-Korea for å avansere til åttedelsfinale, men de hvitkledde sviktet og spilte kun 1-1.

– Den tyske pressen har begynt å kladde ned spørsmål, sa Viaplay-kommentator Jørgen Klem mot slutten av kampen.

Marokko, som de tyske kvinnene selv slo 6-0 i den første puljekampen, sniker seg videre som gruppetoer bak Colombia. Mesterskapssensasjonen avanserer som VM-debutant med kun to scorede mål på de tre kampene.

Tyskland er ikke den eneste store nasjonen som må se VM-reisen ende i gruppespillet. Også Italia og Brasil røk overraskende ut.

Sørkoreansk sjokk

I åttedelsfinalen møter Colombia overraskelsen Jamaica. Den lille øynasjonen tok innersvingen på Brasil i gruppespillet og avanserte på bekostning av søramerikanerne. For Marokkos del venter Frankrike.

Sør-Korea skapte den første store sjansen i torsdagens kamp. Slurvete tysk forsvarsspill ga Casey Phair muligheten alene med Merle Frohms, men skuddet gikk i stolpen. Minutter senere ble Cho So-hyun spilt gjennom, og veteranen trillet iskaldt inn 1-0.

Like før pause utlignet Alexandra Popp, men de tyske kvinnene kom ikke nærmere 2-1 enn et tverrliggertreff en halvtime før slutt.

15 overtidsminutter

De tyske favorittene hadde godt med tid til å kunne redde avansementet. Kampen ble nemlig ikke blåst av før i det 105. spilleminutt.

Tyskland har vunnet VM to ganger (2003 og 2007). I tillegg kan de vise til åtte EM-titler (senest 2013) og ett OL-gull (2016).

Årets nedtur kommer etter at det tyske herrelandslaget tok VM-farvel i gruppespillet i både 2018 og 2022. «Nå ble det også en skrekkelig exit for kvinnene», konstaterer avisen Bild.