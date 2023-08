Norges VM-tropp rammet av ekstremvær – treningen avbrutt av hagl

Ada Hegerberg var tilbake på treningsfeltet onsdag, men måtte med de andre norske VM-spillerne søke ly for et voldsomt haglvær.

NTB

Ada Hegerberg og resten av de norske VM-spillerne måtte søke ly for et voldsomt haglvær på treningsfeltet onsdag, da en vinterstorm blåste inn over Auckland.