RBK-Sæter avviser lønnsspekulasjoner: – Hinsides

Ole Sæters framtid i Rosenborg er svært usikker. Foto: Astrid Pedersen / NTB Les mer Lukk

NTB

Ole Sæter har kun noen måneder igjen av Rosenborg-kontrakten. Målscoreren slår tilbake mot dem som tror at han krever et voldsomt pengehopp for å bli værende.